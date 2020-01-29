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На Колыме обучают медперсонал лечению и профилактике коронавируса
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РИА Новости

На Колыме обучают медперсонал лечению и профилактике коронавируса

13:31 29.01.2020
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
МАГАДАН, 29 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Инфекционисты Магаданской области обучают медиков региона лечению коронавируса и разрабатывают план санитарной охраны территории, сообщает в среду правительство Колымы.
Ранее в Магадане пассажира из Южной Кореи поместили в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. В процессе обследования диагноз не подтвердился.
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"Проводится корректировка областного комплексного плана санитарной охраны территории от завоза и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения Магаданской области. Во всех медицинских организациях с персоналом уже проведены занятия по изучению клиники, диагностике, лечебной тактике и проведению профилактических мероприятий, разработаны соответствующие методические рекомендации", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в регионе есть два пункта пропуска через госграницу – морской порт Магадан и аэропорт "Магадан (Сокол)".
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"Регулярных международных перевозок через аэропорт нет. Но в пунктах пропуска организован санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья пассажиров и членов экипажей, прибывающих из-за рубежа, который укомплектован всем необходимым, включая средства индивидуальной защиты и тепловизоры для дистанционного измерения температуры тела", - сообщает ведомство.
В правительстве уточнили, что медорганизации области могут развернуть дополнительно 11 инфекционных отделений. Дезинфицирующих средств у медиков хватит на два месяца работы с возбудителями второй группы патогенности. Также как основной штат, так и привлекаемые медработники обеспечены средствами защиты органов дыхания на 100% на период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями.
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Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьМагаданская областьОбщество
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