На Колыме обучают медперсонал лечению и профилактике коронавируса

МАГАДАН, 29 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Инфекционисты Инфекционисты Магаданской области обучают медиков региона лечению коронавируса и разрабатывают план санитарной охраны территории, сообщает в среду правительство Колымы.

Ранее в Магадане пассажира из Южной Кореи поместили в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. В процессе обследования диагноз не подтвердился.

"Проводится корректировка областного комплексного плана санитарной охраны территории от завоза и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения Магаданской области. Во всех медицинских организациях с персоналом уже проведены занятия по изучению клиники, диагностике, лечебной тактике и проведению профилактических мероприятий, разработаны соответствующие методические рекомендации", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в регионе есть два пункта пропуска через госграницу – морской порт Магадан и аэропорт "Магадан (Сокол)".

"Регулярных международных перевозок через аэропорт нет. Но в пунктах пропуска организован санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья пассажиров и членов экипажей, прибывающих из-за рубежа, который укомплектован всем необходимым, включая средства индивидуальной защиты и тепловизоры для дистанционного измерения температуры тела", - сообщает ведомство.

В правительстве уточнили, что медорганизации области могут развернуть дополнительно 11 инфекционных отделений. Дезинфицирующих средств у медиков хватит на два месяца работы с возбудителями второй группы патогенности. Также как основной штат, так и привлекаемые медработники обеспечены средствами защиты органов дыхания на 100% на период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.