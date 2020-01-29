Отпевание отца Всеволода Чаплина продолжалось более двух часов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отпевание известного московского священнослужителя протоиерея Отпевание известного московского священнослужителя протоиерея Всеволода Чаплина в его храме Федора Студита у Никитских ворот продолжалось более двух часов, еще около часа люди подходили к гробу проститься с настоятелем, передает корреспондент РИА Новости.

Священнослужитель скоропостижно скончался в воскресенье на 52-м году жизни. Небольшой старинный храм в самом центре Москвы в среду с утра был переполнен прихожанами и людьми, которые знали отца Всеволода по его многолетней церковно-общественной деятельности и хотели с ним проститься.

После того, как гроб торжественно вынесли из храма, на улице духовенство в окружении сотен мирян еще раз пропели "Со святыми упокой" и "Вечную память". Затем гроб погрузили в машину. В 14.00 в ритуальном зале на Троекуровском кладбище Москвы начнется гражданская панихида.

© РИА Новости / Сергей Стефанов Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот © РИА Новости / Сергей Стефанов Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот

В отпевании приняли участие многие видные представители Московского духовенства. В их числе экс-пресс-секретарь патриарха, настоятель университетского храма Святой Татьяны протоиерей Владимир Вигилянский, экс-пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Еще десятки священников присутствовали на отпевании в толпе прихожан.

В храм пришли также политики, общественные лидеры, деятели культуры, журналисты, знавшие отца Всеволода многие годы по его активной церковно-общественной, приходской жизни.