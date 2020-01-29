В челябинском минздраве назвали причину смерти школьницы в больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Причиной смерти школьницы, доставленной в лечебное учреждение Причиной смерти школьницы, доставленной в лечебное учреждение Челябинска с высокой температурой, стала осложненная форма гриппа, сообщила в среду главный внештатный детский инфекционист министерства здравоохранения региона Рафия Бабик.

Как сообщал СК, вечером 24 января в реанимационном отделении лечебного учреждения Челябинска скончалась 13-летняя девочка, доставленная за несколько часов до случившегося в больницу. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку.

"Это не коронавирус, однозначно. Это грипп. Протекать он может по-разному у детей. Бывает в сочетании, когда две разновидности вируса попадают. Как любая инфекция, может протекать тяжело, с шоком", - сказала она журналистам.

Когда тяжело протекает инфекция у человека, особенно у ребенка, есть к этому определенная предрасположенность, и нужно своевременно обращаться к врачам, ведь зачастую бывает так, что начало заболевания, казалось бы, нетяжелое, добавила она.

Это очень тяжелая ситуация для родителей, прежде всего, и для докторов, которые работали с этой девочкой те несколько часов – все хотели благоприятного исхода, уточнила она.