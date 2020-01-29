В челябинском минздраве назвали причину смерти школьницы в больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Причиной смерти школьницы, доставленной в лечебное учреждение Челябинска с высокой температурой, стала осложненная форма гриппа, сообщила в среду главный внештатный детский инфекционист министерства здравоохранения региона Рафия Бабик.
Как сообщал СК, вечером 24 января в реанимационном отделении лечебного учреждения Челябинска скончалась 13-летняя девочка, доставленная за несколько часов до случившегося в больницу. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку.
"Это не коронавирус, однозначно. Это грипп. Протекать он может по-разному у детей. Бывает в сочетании, когда две разновидности вируса попадают. Как любая инфекция, может протекать тяжело, с шоком", - сказала она журналистам.
Когда тяжело протекает инфекция у человека, особенно у ребенка, есть к этому определенная предрасположенность, и нужно своевременно обращаться к врачам, ведь зачастую бывает так, что начало заболевания, казалось бы, нетяжелое, добавила она.
Это очень тяжелая ситуация для родителей, прежде всего, и для докторов, которые работали с этой девочкой те несколько часов – все хотели благоприятного исхода, уточнила она.
По данным управления образования Челябинска, на 29 января в городе закрыты на карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ 126 классов школ, еще 2 школы - №94 и 108 – закрыты полностью. Как сообщил местный информпортал 74.ru, в школе №94 училась 13-летняя девочка, которая попала в больницу с высокой температурой и через несколько часов скончалась.