Поклонская предложила создать сайт по развенчиванию фейков о войне

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила создать интернет-портал, где историки смогут опровергать фейки о Второй мировой войне.
"Мы проваливаемся в мир фейковых новостей, словно Алиса в кроличью нору. Вот приходят новые "вести с полей": "посольство США назвало американцев освободителями Освенцима", "первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове"... Похоже, сумасшествие входит в норму — и даже в моду… Обязательно нужен специальный интернет-портал, где историки будут опровергать подобные бредовые фейки", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Депутат подчеркнула, что создатели фейков выполняют миссию информационных террористов.
"Миссии этих диверсантов — закладывать исторические бомбы, которые взорвутся через 20-30 лет. Например, появится учебник по истории с картинкой Брэда Питта, вышибающего ногой дверь в Освенцим... Или со ссылкой на первого украинского президента - он же важный человек, елки-палки. Не забудут также упомянуть о сговоре СССР и Третьего Рейха утопить мир в крови, возложить на СССР вину за холокост, а также что Россия, как правопреемник, должна платить всем репарации", - подчеркнула Поклонская.