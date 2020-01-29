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Поклонская предложила создать сайт по развенчиванию фейков о войне
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РИА Новости

Поклонская предложила создать сайт по развенчиванию фейков о войне

13:25 29.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила создать интернет-портал, где историки смогут опровергать фейки о Второй мировой войне.
"Мы проваливаемся в мир фейковых новостей, словно Алиса в кроличью нору. Вот приходят новые "вести с полей": "посольство США назвало американцев освободителями Освенцима", "первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове"... Похоже, сумасшествие входит в норму — и даже в моду… Обязательно нужен специальный интернет-портал, где историки будут опровергать подобные бредовые фейки", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
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Депутат подчеркнула, что создатели фейков выполняют миссию информационных террористов.
"Миссии этих диверсантов — закладывать исторические бомбы, которые взорвутся через 20-30 лет. Например, появится учебник по истории с картинкой Брэда Питта, вышибающего ногой дверь в Освенцим... Или со ссылкой на первого украинского президента - он же важный человек, елки-палки. Не забудут также упомянуть о сговоре СССР и Третьего Рейха утопить мир в крови, возложить на СССР вину за холокост, а также что Россия, как правопреемник, должна платить всем репарации", - подчеркнула Поклонская.
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13:18Сказано в эфире
"В поисках хозяина". Политик о "данных" Кравчука про Гитлера и СталинаПервый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Гитлер и Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал это заявление.
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Наталья ПоклонскаяЛеонид КравчукГосдума РФРоссияСШАОбщество
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