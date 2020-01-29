Поклонская предложила создать сайт по развенчиванию фейков о войне

"Миссии этих диверсантов — закладывать исторические бомбы, которые взорвутся через 20-30 лет. Например, появится учебник по истории с картинкой Брэда Питта, вышибающего ногой дверь в Освенцим... Или со ссылкой на первого украинского президента - он же важный человек, елки-палки. Не забудут также упомянуть о сговоре СССР и Третьего Рейха утопить мир в крови, возложить на СССР вину за холокост, а также что Россия, как правопреемник, должна платить всем репарации", - подчеркнула Поклонская.