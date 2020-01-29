Защита обжаловала пожизненный приговор "петрозаводскому маньяку"

"Буквально на днях подана жалоба в суд апелляционной инстанции. Мы считаем, что при тех деяниях и тех действиях, которые он совершил, даже с учетом его личности, имевших место ранее судимостях и прочего, приговор не отвечает требованиям справедливости. Даже если брать по аналогии иные приговоры по иным делам, то при сходных обстоятельствах сроки наказания не превышают 20 лет… Мы не говорим, что он (приговор - ред.) незаконен, но вопрос в справедливости. Считаем, что он излишне строгий", - сказал Бережной.