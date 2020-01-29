Защита обжаловала пожизненный приговор "петрозаводскому маньяку"

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Защита направила апелляционную жалобу на пожизненный приговор Антону Ипатову за убийство двух девушек в Петрозаводске в сентябре 2018 года, сообщил в среду РИА Новости адвокат Виктор Бережной.
В декабре 2019 года Верховный суд республики Карелия приговорил Ипатова к пожизненному сроку заключения в исправительной колонии особого режима за убийство двух девушек и покушение на жизнь несовершеннолетней в Петрозаводске.
"Буквально на днях подана жалоба в суд апелляционной инстанции. Мы считаем, что при тех деяниях и тех действиях, которые он совершил, даже с учетом его личности, имевших место ранее судимостях и прочего, приговор не отвечает требованиям справедливости. Даже если брать по аналогии иные приговоры по иным делам, то при сходных обстоятельствах сроки наказания не превышают 20 лет… Мы не говорим, что он (приговор - ред.) незаконен, но вопрос в справедливости. Считаем, что он излишне строгий", - сказал Бережной.
По версии следствия, 19 сентября 2018 года Ипатов напал на 20-летнюю девушку у общежития медколледжа и зарезал ее, а на следующий день убил 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож. Незадолго до этого он ранил ножом и угрожал убить 15-летнюю девочку, которую запер в комнате общежития. Летом того же года Ипатов избил собутыльника, причинив тяжкий вред здоровью. По данным следствия, все преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
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