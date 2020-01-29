Глава Совета раввинов Европы призвал не повторять ошибок Литвы

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Правительствам Польши и Украины не стоит вмешиваться в вопросы истории без веских причин, иначе получится как в Литве, где местные власти хотят ввести ответственность за упоминание участия литовцев в холокосте, заявил РИА Новости президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
"Когда имеешь дело с историей, важно быть правдивым с фактами, а не создавать вымышленную реальность. Есть много примеров революционеров, полевых командиров и правителей, которые боролись за свободу своего народа, совершая зверства и геноцид против другого. В целом, было бы разумно, чтобы правительства не вмешивались в конфликт и оставили историю историкам, если для этого нет веских практических причин, таких как присуждение реституции или прекращение политического процесса, угрожающего их стране", - отметил раввин Гольдшмидт.
Наиболее ярким примером неразумного вмешательства политиков в вопросы истории он назвал законопроект в Литве, по которому официально будет признано, что республика "не участвовала в холокосте". Ранее в Совете раввинов Европы раскритиковали документ, назвав его "прямым оскорблением сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали и подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население".
Президент Польши Анджей Дуда в День памяти жертв холокоста 27 января предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками. В 2020 году в Польше отметят столетие Варшавской битвы, одного из ключевых сражений Советско-польской войны 1919-1921 годов, в ходе которого Польша остановила наступление Красной армии. В том же году Польша заключила договор о совместных военных действиях против советских войск с Украинской народной республикой, возглавляемой Симоном Петлюрой. По словам Дуды, "солдаты Пилсудского" с одной стороны и солдаты Петлюры с другой стороны отдали свои жизни, сражаясь за единое дело.
Зеленский же возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной армии.
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