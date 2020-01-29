Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-29T13:55+0300
https://ria.ru/20200129/1564008506.html
Глава Совета раввинов Европы призвал не повторять ошибок Литвы
https://cdn25.img.ria.ru/images/133745/00/1337450032_0:0:1001:564_1036x0_80_0_0_3ab3383f6c33492d790470e6e9d3af90.jpg
РИА Новости

Глава Совета раввинов Европы призвал не повторять ошибок Литвы

13:20 29.01.2020 (обновлено: 13:55 29.01.2020)
882
© Фото : фото предоставлено пресс-службой главного раввина МосквыРаввин Пинхас Гольдшмидт
Раввин Пинхас Гольдшмидт
© Фото : фото предоставлено пресс-службой главного раввина Москвы
Раввин Пинхас Гольдшмидт. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Правительствам Польши и Украины не стоит вмешиваться в вопросы истории без веских причин, иначе получится как в Литве, где местные власти хотят ввести ответственность за упоминание участия литовцев в холокосте, заявил РИА Новости президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
"Когда имеешь дело с историей, важно быть правдивым с фактами, а не создавать вымышленную реальность. Есть много примеров революционеров, полевых командиров и правителей, которые боролись за свободу своего народа, совершая зверства и геноцид против другого. В целом, было бы разумно, чтобы правительства не вмешивались в конфликт и оставили историю историкам, если для этого нет веских практических причин, таких как присуждение реституции или прекращение политического процесса, угрожающего их стране", - отметил раввин Гольдшмидт.
Владимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
08:00
Покаялся за СССР. На что подписался Зеленский в Польше
Наиболее ярким примером неразумного вмешательства политиков в вопросы истории он назвал законопроект в Литве, по которому официально будет признано, что республика "не участвовала в холокосте". Ранее в Совете раввинов Европы раскритиковали документ, назвав его "прямым оскорблением сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали и подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население".
Президент Польши Анджей Дуда в День памяти жертв холокоста 27 января предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками. В 2020 году в Польше отметят столетие Варшавской битвы, одного из ключевых сражений Советско-польской войны 1919-1921 годов, в ходе которого Польша остановила наступление Красной армии. В том же году Польша заключила договор о совместных военных действиях против советских войск с Украинской народной республикой, возглавляемой Симоном Петлюрой. По словам Дуды, "солдаты Пилсудского" с одной стороны и солдаты Петлюры с другой стороны отдали свои жизни, сражаясь за единое дело.
Зеленский же возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной армии.
Шаг за шагом
Вчера, 17:15
Шаг за шагом
3730032
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеМоскваЕвропаПинхас ГольдшмидтАнджей ДудаНовости - Религия и мировоззрениеОсвенцимХолокостВторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Немецкий детектив готов стать свидетелем защиты в Гааге по делу MH17
Варшава
В Польше приготовились к российскому "вмешательству" в выборы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
Лента новостейМолния