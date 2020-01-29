Глава Совета раввинов Европы призвал не повторять ошибок Литвы

"Когда имеешь дело с историей, важно быть правдивым с фактами, а не создавать вымышленную реальность. Есть много примеров революционеров, полевых командиров и правителей, которые боролись за свободу своего народа, совершая зверства и геноцид против другого. В целом, было бы разумно, чтобы правительства не вмешивались в конфликт и оставили историю историкам, если для этого нет веских практических причин, таких как присуждение реституции или прекращение политического процесса, угрожающего их стране", - отметил раввин Гольдшмидт.