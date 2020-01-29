Текст Конституции после поправок увеличится, заявил Крашенинников

"С точки зрения объема текст, наверное, увеличится на 50%. Я условно говорю. Сильно увеличится. Но с точки зрения главных вещей и с точки зрения концепции он остается таким, какой он есть", - сказал он.

"Ну не можем мы их брать. Это не соответствует концепции. Поэтому, нравится нам это или не нравится, мы можем так далеко зайти, а это не наша задача, это будет не соответствовать концепции, которая принята в первом чтении. Мы за нее выходить не можем", - подчеркнул глава комитета Госдумы.