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Текст Конституции после поправок увеличится, заявил Крашенинников
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РИА Новости

Текст Конституции после поправок увеличится, заявил Крашенинников

13:20 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Текст Конституции РФ после внесения в нее поправок увеличится существенно, заявил в среду журналистам глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.
"С точки зрения объема текст, наверное, увеличится на 50%. Я условно говорю. Сильно увеличится. Но с точки зрения главных вещей и с точки зрения концепции он остается таким, какой он есть", - сказал он.
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Крашенинников добавил, что сейчас в рабочую группу поступают поправки в первую и вторую главу Конституции.
"Ну не можем мы их брать. Это не соответствует концепции. Поэтому, нравится нам это или не нравится, мы можем так далеко зайти, а это не наша задача, это будет не соответствовать концепции, которая принята в первом чтении. Мы за нее выходить не можем", - подчеркнул глава комитета Госдумы.
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Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФРоссияОбщество
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