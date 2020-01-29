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Эксперт прокомментировала "сделку века" Трампа
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РИА Новости

Эксперт прокомментировала "сделку века" Трампа

13:17 29.01.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Палестинцев оскорбляет, что президент США Дональд Трамп не согласовал с ними свою инициативу по палестино-израильскому урегулированию, неприемлемы и сами условия "сделки века", считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина.
Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
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Президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложенную США "сделку века", заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".

Ковбойский подход

Эксперт отметила, что сам подход Трампа к обсуждению проблемы на Ближнем Востоке не воспринимают. "Палестинцы в подготовке этой инициативы не участвовали и даже, в отличие от израильтян, не были осведомлены об основных деталях. Одно это уже воспринимается палестинцами как оскорбление", - пояснила она РИА Новости.
По словам Супониной, на Ближнем Востоке чувство собственного достоинства имеет особую ценность, так подходить к решению проблем – "слишком по-ковбойски, по-американски".
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Квазиобразование

Представленный вариант предполагает не столько полноценное государство, сколько некое разрозненное образование, принять такой вариант для палестинцев было бы политическим самоубийством. По существу основные претензии палестинцев связаны с вопросом Восточного Иерусалима и территорий на Западном берегу реки Иордан, отметила эксперт.
"То, что Трамп назвал Восточным Иерусалимом, по ознакомлении с самим планом выглядит совсем не Иерусалимом, а его пригородами. Их предлагают сделать столицей государства Палестина, но это не подразумевает ни части Старого города, ни других важных районов. Это все равно что вместо Москвы предложить кому-то Люберцы, но назвать это Москвой", - заявила Супонина.
Кроме того, палестинцы не готовы отказаться от ряда территорий на Западном берегу, "сделка" не решает вопрос еврейских поселений, строительство которых лишь замораживается, и то частично, отметила она.
"Если посмотреть на карту, которую презентовал Трамп, то видно, что Палестина на ней все равно предстает разорванным образованием, соединенным какими-то туннелями, над которыми она, видимо, не будет иметь полного суверенитета. Это некое квазиобразование, которое предлагается назвать государством – без армии, без полноценных институтов", - пояснила Супонина.
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Нужен диалог Израиля и Палестины

В сложившейся ситуации важно снизить напряженность и добиться прямых переговоров сторон конфликта, считает политолог.
"Сейчас важно снизить напряженность в этом районе Ближнего Востока и помочь палестинцам и израильтянам самим договориться. В этом Россия может сыграть посредническую роль, учитывая хорошие отношения Москвы с обеими сторонами", - подчеркнула она.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуПалестинаИзраильВ мире
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