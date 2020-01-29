Эксперт прокомментировала "сделку века" Трампа

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Палестинцев оскорбляет, что президент США Палестинцев оскорбляет, что президент США Дональд Трамп не согласовал с ними свою инициативу по палестино-израильскому урегулированию, неприемлемы и сами условия "сделки века" , считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина.

Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху , по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.

Президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложенную США "сделку века", заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".

Ковбойский подход

Эксперт отметила, что сам подход Трампа к обсуждению проблемы на Ближнем Востоке не воспринимают. "Палестинцы в подготовке этой инициативы не участвовали и даже, в отличие от израильтян, не были осведомлены об основных деталях. Одно это уже воспринимается палестинцами как оскорбление", - пояснила она РИА Новости.

По словам Супониной, на Ближнем Востоке чувство собственного достоинства имеет особую ценность, так подходить к решению проблем – "слишком по-ковбойски, по-американски".

Квазиобразование

Представленный вариант предполагает не столько полноценное государство, сколько некое разрозненное образование, принять такой вариант для палестинцев было бы политическим самоубийством. По существу основные претензии палестинцев связаны с вопросом Восточного Иерусалима и территорий на Западном берегу реки Иордан, отметила эксперт.

"То, что Трамп назвал Восточным Иерусалимом, по ознакомлении с самим планом выглядит совсем не Иерусалимом, а его пригородами. Их предлагают сделать столицей государства Палестина, но это не подразумевает ни части Старого города, ни других важных районов. Это все равно что вместо Москвы предложить кому-то Люберцы, но назвать это Москвой", - заявила Супонина.

Кроме того, палестинцы не готовы отказаться от ряда территорий на Западном берегу, "сделка" не решает вопрос еврейских поселений, строительство которых лишь замораживается, и то частично, отметила она.

"Если посмотреть на карту, которую презентовал Трамп, то видно, что Палестина на ней все равно предстает разорванным образованием, соединенным какими-то туннелями, над которыми она, видимо, не будет иметь полного суверенитета. Это некое квазиобразование, которое предлагается назвать государством – без армии, без полноценных институтов", - пояснила Супонина.

Нужен диалог Израиля и Палестины

В сложившейся ситуации важно снизить напряженность и добиться прямых переговоров сторон конфликта, считает политолог.

"Сейчас важно снизить напряженность в этом районе Ближнего Востока и помочь палестинцам и израильтянам самим договориться. В этом Россия может сыграть посредническую роль, учитывая хорошие отношения Москвы с обеими сторонами", - подчеркнула она.