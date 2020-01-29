Слушание об аннулировании лицензии школы Щетинина перенесли

МОСКВА/КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Слушание по иску министерства образования Краснодарского края об аннулировании лицензии школы-лицея Щетинина под Геленджиком, на попытки закрыть которую жаловались в ходе пресс-конференции президенту России Владимиру Путину, перенесли на 4 марта, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Слушание по иску министерства образования Краснодарского края об аннулировании лицензии школы-лицея Щетинина под Геленджиком, на попытки закрыть которую жаловались в ходе пресс-конференции президенту России Владимиру Путину, перенесли на 4 марта, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой

"Предварительное судебное заседание закончилось. Слушание по делу отложили на 4 марта. На заседании присутствовали представители уполномоченного по правам человека в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

На предварительном судебном заседании корреспондент РИА Новости передал из зала суда, что суд не допустил для участия в процессе представителей минобразования Кубани в связи с тем, что те пришли на заседание без дипломов о высшем юридическом образовании, а это является обязательным для представителей. Сторона школы предоставила суду отзыв, в котором говорится, что ведомство перед подачей иска об аннулировании лицензии не выполнило ряд действий, предусмотренных законом.

"Нарушен весь порядок действий, которые приводят к подобного рода искам", - заявил адвокат учебного заведения Александр Мамжиев. Также он пояснил, что исполнить предписание минобразования об устранении выявленные нарушений лицей в установленный срок не мог, так как он был опечатан приставами. Кроме того, зафиксированные в повторной проверке нарушения фактически были устранены, и акт проверки школа сейчас обжалует. Суд приобщил отзыв лицея на иск к материалам дела.

Ранее журналист на большой пресс-конференции президента пожаловался на планы властей закрыть школу. Как пояснил позднее губернатор Вениамин Кондратьев, при проверке соблюдения лицензионных требований там нашли нарушения.

В конце ноября лицей-интернат под защиту взяла федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее данным, руководству учреждения осталось устранить лишь несколько выявленных нарушений. Первый замдиректора школы Александр Осипов заявил РИА Новости, что деятельность лицея была приостановлена из-за нарушений, которые касались не безопасности детей, а в основном оформления прав на учебные корпуса, которое сейчас находится в завершающей стадии. Осипов утверждает, что большинство повторно вменённых лицею нарушений фактически на момент проверки были устранены, но минобразования Кубани всё равно подало иск об аннулировании лицензии.

После этого "Известия" и "Комсомольская правда" опубликовали материалы о фактах детского труда в лицее, совращении несовершеннолетних и даже сексуальном насилии, психологическом и физическом давлении на них, наличии у лицея признаков секты. По словам краснодарского омбудсмена Сергея Мышака, в ходе проверки школы в ноябре свидетельств подобных фактов обнаружено не было, местные власти характеризовали школу и её воспитанников положительно. В региональном управлении МВД агентству сообщили, что в геленджикский отдел обращений о преступлениях в лицее не поступало. Управление СК по Краснодарскому краю объявил об организации проверки сообщений СМИ.

Министр образования Кубани Елена Воробьева сообщила РИА Новости, что ходе плановой министерской проверки было выявлено, что лицей нарушал академическое право воспитанников на каникулы и без согласия родителей привлекал детей к труду, не предусмотренному образовательной программой, он данными о преступлениях там ведомство не обладает. В ответ в лицее пояснили, что выявленные министерством нарушения заключались в проведении репетиций перед праздничными концертами на каникулах и неподкреплении устного согласия родителей на привлечение их детей к общественно полезному труду письменным.