Прокуратура опровергла сообщение о запрете концерта Distemper в Калуге

Прокуратура региона в среду опубликовала официальное сообщение, в котором подтвердила информацию о выданном предостережении.

"Предостережение прокурора не является запретом на проведение указанного мероприятия, оно направлено на предупреждение организатора о недопустимости нарушения закона. Меры реагирования, направленные на запрет концертной деятельности исполнителя, прокуратурой города Калуги не принимались", - говорится в сообщении.

Ска-панк-группа "Distemper" была основана в Москве в 1989 году. С тех пор выпустила 21 альбом. Музыканты выступают в разных городах России и Европы.