Минтруд оценил перспективы изменения потребкорзины

"На сегодняшний день эксперты высказываются о целесообразности изменения отдельного круга продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. То есть с учетом, скажем так, общего тренда на увеличение продолжительности жизни, изменения подходов к здоровому образу жизни специалисты министерства здравоохранения и специалисты сферы здравоохранения высказываются о целесообразности перевода части продуктов питания в плоскость более здорового питания", - сказал министр журналистам.