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Минтруд оценил перспективы изменения потребкорзины
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РИА Новости

Минтруд оценил перспективы изменения потребкорзины

13:12 29.01.2020 (обновлено: 13:55 29.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Эксперты из сферы здравоохранения высказываются за более здоровое питание, в этой связи набор продуктов питания и их количественные параметры внутри потребительской корзины могут измениться, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"На сегодняшний день эксперты высказываются о целесообразности изменения отдельного круга продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. То есть с учетом, скажем так, общего тренда на увеличение продолжительности жизни, изменения подходов к здоровому образу жизни специалисты министерства здравоохранения и специалисты сферы здравоохранения высказываются о целесообразности перевода части продуктов питания в плоскость более здорового питания", - сказал министр журналистам.
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Он добавил, что в связи с этим "вполне вероятно, что набор продуктов питания и их количественные параметры внутри потребительской корзины изменятся".
Новую потребительскую корзину планируется ввести в России с 1 января 2021 года. На уровне Минтруда создана рабочая группа по данному вопросу. В нее вошли представители сторон социального партнерства.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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