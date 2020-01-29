В Польше приготовились к российскому "вмешательству" в выборы

ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) готовится к российскому "вмешательству" в выборы, утверждается в статье, опубликованной официальным органом агентства, изданием "Обзор внутренней безопасности".

Автор статьи утверждает, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году в целях "дестабилизации страны" и "ослабления международной позиции Соединенных Штатов". Москва ранее неоднократно отрицала подобные обвинения.

Также в статье сказано, что Москва этим "вмешательством" пыталась "подорвать целостность и эффективность НАТО и ослабить сплоченность Европейского союза".

Для борьбы с якобы российским вмешательством издание предлагает "проведение тренингов для политических партий, членов штабов и избирательных комиссий, а также добровольцев на центральном и местном уровнях и проведение непрерывного анализа польского и зарубежного информационного пространства". Также обучение проводить предлагается среди "социальных групп, наиболее уязвимых для последствий информационно-психологических операций".

Ближайшие выборы, которые ожидаются в Польше – выборы президента. Они должны пройти весной 2020 года, но официально еще не назначены.

Ранее глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявлял, что Москва не вмешивалась и не будет вмешиваться в выборы и другие внутриполитические процессы в Евросоюзе.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер в апреле завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств сговора между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.