Источник: мужчина, поджегший девушку в Пермском крае, преследовал ее

"Известно, что раньше мужчина и потерпевшая были коллегами и работали в одном магазине, он предлагал ей отношения, донимал ее, она была против и попросила руководство сети магазина перевести его в другой отдел. Его перевели работать в другой магазин сети, после этого случилась трагедия", - рассказал источник.