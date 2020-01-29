Источник: мужчина, поджегший девушку в Пермском крае, преследовал ее

УФА, 29 янв - РИА Новости. Мужчина в пермском Соликамске, который облил бензином и поджег девушку в магазине, преследовал ее давно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Как ранее сообщили в СУСК РФ по региону, вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджёг, после чего скрылся. Женщину спасла коллега, потушив пламя огнетушителем. Потерпевшая с ожогами 35% тела была госпитализирована.
"Известно, что раньше мужчина и потерпевшая были коллегами и работали в одном магазине, он предлагал ей отношения, донимал ее, она была против и попросила руководство сети магазина перевести его в другой отдел. Его перевели работать в другой магазин сети, после этого случилась трагедия", - рассказал источник.
Собеседник агентства отметил, что ходатайство следствия об аресте задержанного рассмотрит суд города Соликамска в четверг.
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