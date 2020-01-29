Alibaba не ожидает задержек в доставке посылок в РФ из-за коронавируса

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Логистический оператор Cainiao Network ("Цайняо"), входящий в китайскую Alibaba Group и доставляющий заказы маркетплейса AliExpress, не прогнозирует задержек в доставке посылок в Россию из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Cainiao.
Отвечая на вопрос, не ожидает ли компания задержек или сбоев поставок китайских товаров в Россию в связи с распространением вируса, в Cainiao сказали: "Клиенты не будут испытывать никаких задержек в получении посылок, так как мы уже оптимизировали наши маршруты в Китае".
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались.
Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Логистический оператор Cainiao Network был основан в 2013 году. Главная заявленная цель компании – доставлять заказы покупателям в пределах 24 часов в Китае и 72 часов в любой точке мира.
AliExpress Россия – совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.