Alibaba не ожидает задержек в доставке посылок в РФ из-за коронавируса

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Логистический оператор Cainiao Network ("Цайняо"), входящий в китайскую Логистический оператор Cainiao Network ("Цайняо"), входящий в китайскую Alibaba Group и доставляющий заказы маркетплейса AliExpress , не прогнозирует задержек в доставке посылок в Россию из-за вспышки коронавируса в Китае , сообщили РИА Новости в пресс-службе Cainiao.

Отвечая на вопрос, не ожидает ли компания задержек или сбоев поставок китайских товаров в Россию в связи с распространением вируса , в Cainiao сказали: "Клиенты не будут испытывать никаких задержек в получении посылок, так как мы уже оптимизировали наши маршруты в Китае".

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались.

Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Логистический оператор Cainiao Network был основан в 2013 году. Главная заявленная цель компании – доставлять заказы покупателям в пределах 24 часов в Китае и 72 часов в любой точке мира.