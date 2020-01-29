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Турция начала эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй в Китае
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РИА Новости

Турция начала эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй в Китае

13:05 29.01.2020
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© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. МИД Турции заявил о начале эвакуации турецких граждан из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства в среду.
Ранее посол Турции в Китае Эмин Онен сообщил, что в китайском Ухане находятся 32 турецких гражданина, которых предполагается эвакуировать.
"Наше министерство начало работу в целях эвакуации турецких граждан из китайской провинции Хубэй и, прежде всего, города Ухань в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Минздрав Турции закончил необходимую подготовку. Мы находимся в тесном контакте с китайскими властями", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в Турции в настоящее время случаев заражения коронавирусов не зарегистрировано.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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