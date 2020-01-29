Турция начала эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй в Китае

"Наше министерство начало работу в целях эвакуации турецких граждан из китайской провинции Хубэй и, прежде всего, города Ухань в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Минздрав Турции закончил необходимую подготовку. Мы находимся в тесном контакте с китайскими властями", - говорится в заявлении.