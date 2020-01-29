В ОП предложили закрепить роль гражданского общества в Конституции

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Роль и значение гражданского общества, которое занимается благотворительной и волонтерской деятельностью, борьбой с коррупцией, допустимо закрепить в преамбуле Конституции РФ, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
Ранее сопредседатель рабочей группы по изменению конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева заявила, что закрепление в преамбуле Конституции РФ нормы о национальных ценностях позволит сохранить их и избежать фальсификации истории.
"На заседании рабочей группы уже говорилось о том, что возможна корректировка преамбулы конституции... Я бы со свой стороны предложила отразить в преамбуле роль и значение гражданского общества: активная часть граждан нашей страны посвящает себя общественным интересам, занимается волонтерством, благотворительной деятельностью, правозащитной деятельностью, борьбой с коррупцией и другими видами такого бескорыстного служения, нацеленного на общее благо. Полагаю возможным обсудить это. Наверное, для многих, кто этим занят и просвящает этому свою жизнь, было бы важно закрепить в качестве принципа признание и уважение такого общественного служения", - сказала Михеева в ходе общественных слушаний.
Так, секретарь Общественной палаты РФ предлагает дополнить в преамбуле конституции после слов "возрождая суверенную государственность России, утверждая незыблемость ее демократической основы" добавить слова "признавая значимость гражданского общества и ценность его идеалов". Однако пока, подчеркнула Михеева, в ходе общественных слушаний присутствующие доктора юридических наук обсудят реальность внесения поправок в преамбулу с точки зрения главы 9 конституции.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.