В ОП предложили закрепить роль гражданского общества в Конституции

"На заседании рабочей группы уже говорилось о том, что возможна корректировка преамбулы конституции... Я бы со свой стороны предложила отразить в преамбуле роль и значение гражданского общества: активная часть граждан нашей страны посвящает себя общественным интересам, занимается волонтерством, благотворительной деятельностью, правозащитной деятельностью, борьбой с коррупцией и другими видами такого бескорыстного служения, нацеленного на общее благо. Полагаю возможным обсудить это. Наверное, для многих, кто этим занят и просвящает этому свою жизнь, было бы важно закрепить в качестве принципа признание и уважение такого общественного служения", - сказала Михеева в ходе общественных слушаний.