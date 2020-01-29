Космонавт Артемьев надеется на встречу с инопланетянами

"Я еще пока мало летал, поэтому не успел еще их увидеть", - сказал он на презентации своей книги-фотоальбома в Музее космонавтики.

По его словам, российские космонавты в полет на МКС получают планшеты с 60 гигабайтами музыки для психологической поддержки. Именно на планшет он сделал свою первую фотографию из космоса. Так фотографии получаются порой красивее, чем с использованием профессиональной техники, которая из-за громоздких объективов не может "заглянуть за угол", добавил он.