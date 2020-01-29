МИД Индии призвал решить палестинский вопрос путем переговоров

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 янв - РИА Новости. МИД Индии заявил, что палестинский вопрос необходимо решить путем прямых переговоров, в том числе по выдвинутым президентом США предложениям.
"Индия последовательно поддерживает палестинский вопрос. Индия также призывает к решению израильско-палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств. Мы вновь подтверждаем наше мнение о том, что вопросы окончательного статуса должны решаться путем прямых переговоров между двумя сторонами и быть приемлемыми для обеих сторон", - сообщил официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.
"Мы настоятельно призываем стороны взаимодействовать друг с другом, в том числе по недавно выдвинутым Соединенными Штатами предложениям, и найти приемлемое решение для мирного сосуществования на основе сосуществования двух государств. Мы будем продолжать следить за развитием событий в регионе и взаимодействовать с заинтересованными сторонами", - отмечается в заявлении.
Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложенную США "сделку века", заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".