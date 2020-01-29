МИД Индии призвал решить палестинский вопрос путем переговоров

"Мы настоятельно призываем стороны взаимодействовать друг с другом, в том числе по недавно выдвинутым Соединенными Штатами предложениям, и найти приемлемое решение для мирного сосуществования на основе сосуществования двух государств. Мы будем продолжать следить за развитием событий в регионе и взаимодействовать с заинтересованными сторонами", - отмечается в заявлении.