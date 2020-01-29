В Подмосковье автомат и ружье изъяли у мужчины, угрожавшего жене

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Щелково изъяли ружье, автомат Калашникова и боеприпасы у местного жителя, угрожавшего расправой своей супруге, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в дежурную часть МУ МВД России "Щёлковское" поступило заявление от женщины, что её муж в ходе распития спиртных напитков угрожал ей физической расправой.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в сарае на придомовом участке 59 патронов, гладкоствольное ружье, охотничий нож, а также автомат АК-74. Согласно исследованию, оружие и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для выстрела.