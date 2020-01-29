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В Подмосковье автомат и ружье изъяли у мужчины, угрожавшего жене
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РИА Новости

В Подмосковье автомат и ружье изъяли у мужчины, угрожавшего жене

12:52 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Полицейские в Щелково изъяли ружье, автомат Калашникова и боеприпасы у местного жителя, угрожавшего расправой своей супруге, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, в дежурную часть МУ МВД России "Щёлковское" поступило заявление от женщины, что её муж в ходе распития спиртных напитков угрожал ей физической расправой.
Прибывшие на место полицейские обнаружили в сарае на придомовом участке 59 патронов, гладкоствольное ружье, охотничий нож, а также автомат АК-74. Согласно исследованию, оружие и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для выстрела.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", максимальная санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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АК-74МВД РФМосковская областьТатьяна ПетроваЩелковоПроисшествия
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