Памфилова: ЦИК пока не готовится предметно к голосованию по поправкам

"То, что касается участия всей избирательной системы под руководством ЦИК в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, скажу ещё раз, возможно. Пока законодатель это не решил, пока не вышел соответствующий закон, который возложит то ли на нас, то ли ещё на кого-то эту функцию, мы с вами, как я и раньше говорила, и сейчас говорю, будем применять только форму сослагательного наклонения: если, то тогда", - заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

"И вот обсуждать, собирать с вас предложения о том, как вы видите, какой может быть процесс. Это не то, что мы не можем, мы обязаны это сделать, потому что нас приглашали и на рабочую группу, созданную президентом по подготовке поправок, она тоже заинтересована и в нашем компетентном мнении, и в том, как мы это видим, какие процедуры могут быть. И готовим свои предложения для рабочей группы, как бы это могло бы проходить в том или ином случае, в том числе и с нашим участием, потому что того уникального опыта, который у нас есть при проведении голосования, нет ни у кого", - подчеркнула она.