Памфилова: ЦИК пока не готовится предметно к голосованию по поправкам

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. У ЦИК пока нет оснований предметно готовиться к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию, но Избирком вместе с регионами активно обсуждает возможный процесс и разрабатывает свои предложения для рабочей группы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"То, что касается участия всей избирательной системы под руководством ЦИК в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, скажу ещё раз, возможно. Пока законодатель это не решил, пока не вышел соответствующий закон, который возложит то ли на нас, то ли ещё на кого-то эту функцию, мы с вами, как я и раньше говорила, и сейчас говорю, будем применять только форму сослагательного наклонения: если, то тогда", - заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она добавила, что пока у ЦИК нет оснований, "чтобы предметно заниматься подготовкой".
"То, что мы сейчас делаем, исходя из того, что вероятность нашего участия в этой роли довольно высока, мы проводим вместе с вами интенсивную мозговую атаку, обсуждение", - сказала Памфмилова, обращаясь к избиркомам в регионах.
Председатель ЦИК напомнила, что руководство комиссии было приглашено на заседание рабочей группы по подготовке поправок.
"И вот обсуждать, собирать с вас предложения о том, как вы видите, какой может быть процесс. Это не то, что мы не можем, мы обязаны это сделать, потому что нас приглашали и на рабочую группу, созданную президентом по подготовке поправок, она тоже заинтересована и в нашем компетентном мнении, и в том, как мы это видим, какие процедуры могут быть. И готовим свои предложения для рабочей группы, как бы это могло бы проходить в том или ином случае, в том числе и с нашим участием, потому что того уникального опыта, который у нас есть при проведении голосования, нет ни у кого", - подчеркнула она.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности. -0-