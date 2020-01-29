Житель Астрахани залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Житель Астрахани Александр Нешин залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущего пса.
На кадрах видно, как мужчина зашел в воду в одних плавках и помог собаке доплыть до берега.
Он рассказал, что заметил животное, когда гулял с дочерью.
"У затона он (пес. — Прим. ред.) спустился к воде, чтобы попить, но провалился под тонкий лед и сам не смог выбраться", — приводит его слова сетевое издание "Волга".
Мужчина признался, что до этого погружался в ледяную воду только во время крещенских купаний.
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