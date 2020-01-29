В Кремле рассказали об участии России в ближневосточном урегулировании

"Сделка века" не удалась. Что не так в предложении Трампа? Президент США предложил свой вариант решения палестино-израильского конфликта, сразу отвергнутый Палестиной. О том, почему этот шаг США может создать дополнительную напряженность на Ближнем Востоке, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт РИСИ Владимир Фитин.