В Кремле рассказали об участии России в ближневосточном урегулировании

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия остается ответственным участником переговоров по ближневосточному урегулированию и готова прикладывать все необходимые усилия для жизнеспособного мира в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает оставаться ответственным участником ближневосточной пятерки, при необходимости Россия готова продолжать прикладывать любые усилия, делать все возможное, чтобы достигнуть жизнеспособного мира на Ближнем Востоке", - сказал он журналистам в среду в ответ на вопрос, есть ли уже у Кремля позиция по "сделке века" по урегулированию израильско-палестинского конфликта, предложенной США.
Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложенную США "сделку века", заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".
Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века".
08:41Сказано в эфире"Сделка века" не удалась. Что не так в предложении Трампа?Президент США предложил свой вариант решения палестино-израильского конфликта, сразу отвергнутый Палестиной. О том, почему этот шаг США может создать дополнительную напряженность на Ближнем Востоке, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт РИСИ Владимир Фитин.