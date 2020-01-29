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В Волгограде наркодилер при задержании ранил ножом полицейского
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РИА Новости

В Волгограде наркодилер при задержании ранил ножом полицейского

12:41 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 29 янв - РИА Новости. Подозреваемый в сбыте наркотиков ранил ножом полицейского при задержании в Волгограде, чтобы поймать преступника сотрудникам полиции пришлось стрелять в воздух, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, во вторник в Ворошиловском районе Волгограда полиция при поддержке спецназа провела операцию по задержанию подозреваемого в сбыте наркотиков.
"При задержании 25-летнего "закладчика" последний оказал активное сопротивление полицейским и нанес удар ножом бойцу отряда специального назначения. 31-летний старший лейтенант полиции получил колото-резаную рану правого предплечья", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что для того, чтобы задержать преступника, который пытался скрыться, полицейские сделали предупредительные выстрелы.
По данным ведомства, у задержанного в ходе обыска найдена крупная партия синтетических наркотиков, распространением он занимался не один - ранее были задержаны трое его подельников.
СК, говорится в сообщении, проводит проверку по факту ранения сотрудника полиции.
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21 октября 2019, 08:26
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