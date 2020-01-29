В Волгограде наркодилер при задержании ранил ножом полицейского

ВОЛГОГРАД, 29 янв - РИА Новости. Подозреваемый в сбыте наркотиков ранил ножом полицейского при задержании Подозреваемый в сбыте наркотиков ранил ножом полицейского при задержании в Волгограде , чтобы поймать преступника сотрудникам полиции пришлось стрелять в воздух, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, во вторник в Ворошиловском районе Волгограда полиция при поддержке спецназа провела операцию по задержанию подозреваемого в сбыте наркотиков.

"При задержании 25-летнего "закладчика" последний оказал активное сопротивление полицейским и нанес удар ножом бойцу отряда специального назначения. 31-летний старший лейтенант полиции получил колото-резаную рану правого предплечья", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для того, чтобы задержать преступника, который пытался скрыться, полицейские сделали предупредительные выстрелы.

По данным ведомства, у задержанного в ходе обыска найдена крупная партия синтетических наркотиков, распространением он занимался не один - ранее были задержаны трое его подельников.