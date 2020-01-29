У прибывших в Кемерово из Китая пассажиров коронавирус не подтвердили

Ранее сообщалось, что два пассажира рейса, взрослый и ребенок, прибывшие в аэропорт Кемерово из Китая, были отправлены в инфекционную больницу с симптомами респираторного заболевания. Для уточнения диагноза у пациентов были взяты соответствующие анализы. Промежуточные анализы, взятые у ребенка, указали на обычную простуду.
"Вчера в областную инфекционную больницу были доставлены два пациента, прибывшие из КНР с признаками легкой острой респираторной инфекции. На основании нормативных документов Роспотребнадзора и министерства здравоохранения РФ было проведено обследование. На данный момент у двух пациентов получены отрицательные результаты исследования на коронавирус", – сообщили в департаменте.
Собеседница агентства добавила, что состояние пациентов удовлетворительное. Необходимости в стационарном лечении у этих больных нет.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человека, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы во многих других странах.