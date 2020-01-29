У прибывших в Кемерово из Китая пассажиров коронавирус не подтвердили

Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань

Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Коронавирус не подтвердился у двух пассажиров, прибывших во вторник в Коронавирус не подтвердился у двух пассажиров, прибывших во вторник в Кемерово из Китая , сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кузбасса.

Ранее сообщалось, что два пассажира рейса, взрослый и ребенок, прибывшие в аэропорт Кемерово из Китая, были отправлены в инфекционную больницу с симптомами респираторного заболевания. Для уточнения диагноза у пациентов были взяты соответствующие анализы. Промежуточные анализы, взятые у ребенка, указали на обычную простуду.

"Вчера в областную инфекционную больницу были доставлены два пациента, прибывшие из КНР с признаками легкой острой респираторной инфекции. На основании нормативных документов Роспотребнадзора и министерства здравоохранения РФ было проведено обследование. На данный момент у двух пациентов получены отрицательные результаты исследования на коронавирус", – сообщили в департаменте.

Собеседница агентства добавила, что состояние пациентов удовлетворительное. Необходимости в стационарном лечении у этих больных нет.