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Религия и мировоззрение
2020-01-29T17:09+0300
https://ria.ru/20200129/1564006429.html
Образ жизни протоиерея Чаплина был очень простой, заявил священник
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564017450_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_2c7fe392acfeefbf28cdb75c8c6c42ef.jpg
РИА Новости

Образ жизни протоиерея Чаплина был очень простой, заявил священник

12:40 29.01.2020 (обновлено: 17:09 29.01.2020)
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© РИА Новости / Ольга ЛипичОтпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Образ жизни известного московского протоиерея Всеволода Чаплина был очень простой, без роскоши, рассказал на отпевании клирик Московской епархии протоиерей Николай Диваков в храме Федора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин.
Священнослужитель скоропостижно скончался в воскресенье у храма после службы на 52-м году жизни.
"Когда он занимал пост главы синодального отдела, я думаю, все помнят, что достаточно много негатива было слито на него в интернете. Понятно, конечно, что это не могло не сказаться на нем, потому что, естественно, как и любой человек, он переживал. Но тем не менее, хочу сказать, что, по крайней мере, в одном не могли обвинить его те, кто всячески пытается облить Церковь грязью. Никогда не было о нем статьи о какой-то его роскошной жизни… Образ жизни его был очень простой. Не знаю даже, была ли у него своя машина, но в общественном транспорте, от себя скажу, встречал его регулярно", - сказал Диваков после двух часов отпевания отца Всеволода.
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
13:30Религия и мировоззрение
Отпевание отца Всеволода Чаплина продолжалось более двух часов
По его словам, у Чаплина было всегда свое мнение, при этом он всегда умел правильно воспринимать критику в свой адрес.
"При всем том, что он был руководителем... ему ничего не стоило при всех осознать свои ошибки, взяться за голову и открыто сказать "зачем я это сказал", или "зачем я это сделал", или "понесло меня". И вот такая простота и умение признавать свои ошибки всегда подкупала", - рассказал священник.
В отпевании приняли участие многие видные представители Московского духовенства. В их числе экс-пресс-секретарь патриарха, настоятель университетского храма Святой Татьяны протоиерей Владимир Вигилянский, экс-пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Еще десятки священников присутствовали на отпевании в толпе прихожан. В храм пришли также политики, общественные лидеры, деятели культуры, журналисты, знавшие отца Всеволода многие годы по его активной церковно-общественной, приходской жизни.
© РИА Новости / Сергей СтефановОтпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот
© РИА Новости / Сергей Стефанов
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот
"Мы провожаем собрата и сослуживца, посвятившего свою жизнь Церкви... И мы все собрались сегодня сюда по зову души, а не по чьему-то приказанию", - подчеркнул протоиерей Диваков.
В 1985 году Чаплин поступил на работу в издательский совет Московского патриархата, затем продолжил трудиться в отделе внешних церковных связей. В 2009-2015 годах он возглавлял отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, где и стал широко известен. Всего работе в синодальных учреждениях священник отдал более 30 лет.
© РИА Новости / Ольга ЛипичВо время отпевания протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
Во время отпевания протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
© РИА Новости / Ольга Липич
Во время отпевания протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
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Религия и мировоззрениеУмер протоиерей Всеволод ЧаплинВсеволод Чаплин
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