Образ жизни протоиерея Чаплина был очень простой, заявил священник

"Когда он занимал пост главы синодального отдела, я думаю, все помнят, что достаточно много негатива было слито на него в интернете. Понятно, конечно, что это не могло не сказаться на нем, потому что, естественно, как и любой человек, он переживал. Но тем не менее, хочу сказать, что, по крайней мере, в одном не могли обвинить его те, кто всячески пытается облить Церковь грязью. Никогда не было о нем статьи о какой-то его роскошной жизни… Образ жизни его был очень простой. Не знаю даже, была ли у него своя машина, но в общественном транспорте, от себя скажу, встречал его регулярно", - сказал Диваков после двух часов отпевания отца Всеволода.