Gorillaz заинтриговали поклонников выходом нового трека

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Участники британской группы Gorillaz опубликовали на YouTube тизер нового трека Song machine theme tune, а в инстаграме показали обложку проекта Song machine, чем заинтриговали поклонников. Другой информации они не предоставили.
"Что все это значит?" - поинтересовался @musicalparanoia
"Я теперь не усну, мне срочно нужны ответы", - написал @pinwheel1357.
"Неужели новый альбом!" - прокомментировал @w1lfr3d_.
Как сообщает NME, музыканты работали с рэпером Slowthai и рок-дуэтом Slaves. Ожидается, что созданная музыка будет связана с компьютерными играми, так как в описании Song machine говорится: "Следуй за своей "машиной" (повернешься - проиграешь)".
Премьера песни состоится на радиостанции Radio1 во время шоу Энни Мэк.