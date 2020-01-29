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Культура
2020-01-29T23:37+0300
https://ria.ru/20200129/1564006409.html
Gorillaz заинтриговали поклонников выходом нового трека
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РИА Новости

Gorillaz заинтриговали поклонников выходом нового трека

23:36 29.01.2020 (обновлено: 23:37 29.01.2020)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Участники британской группы Gorillaz опубликовали на YouTube тизер нового трека Song machine theme tune, а в инстаграме показали обложку проекта Song machine, чем заинтриговали поклонников. Другой информации они не предоставили.
"Что все это значит?" - поинтересовался @musicalparanoia
"Я теперь не усну, мне срочно нужны ответы", - написал @pinwheel1357.
"Неужели новый альбом!" - прокомментировал @w1lfr3d_.
Как сообщает NME, музыканты работали с рэпером Slowthai и рок-дуэтом Slaves. Ожидается, что созданная музыка будет связана с компьютерными играми, так как в описании Song machine говорится: "Следуй за своей "машиной" (повернешься - проиграешь)".
Премьера песни состоится на радиостанции Radio1 во время шоу Энни Мэк.
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