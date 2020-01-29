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Эксперт развеял мифы о путях передачи и методах защиты от коронавируса
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РИА Новости

Эксперт развеял мифы о путях передачи и методах защиты от коронавируса

12:38 29.01.2020
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© REUTERS / Aly SongКитай
Китай
© REUTERS / Aly Song
Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Вероятность передачи короноавируса через деньги крайне мала, а дезинфекция медицинских масок не защищает от вируса, заявил эксперт центра по контролю и профилактике заболеваний китайского города Фучжоу провинции Фуцзянь Чжэн Сяоянь.
В соцсетях в связи с распространением коронавируса появилось большое число рекомендаций из разных источников о том, что следует делать, чтобы не заразиться. Большое обсуждение вызвала рекомендация о необходимости избегать любых контактов с наличными (в Китае из-за мобильных платежных систем наличные деньги уже и так редкость). Отмечалось, что некоторые банкноты были заражены еще на рынке морепродуктов в Ухане, откуда, как предполагают, и стал распространяться вирус, и так как зараженные банкноты уже разошлись по всей стране, заболевание будет распространяться бесконечно.
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"Главным источником инфекции по-прежнему являются уже зараженные новым типом коронавируса люди, вероятность того, что бумажные банкноты станут источником заражения, крайне низка", - заявил Чжэн Сяоянь, чьи слова приводят китайские СМИ.
Он добавил, что вероятность выживания вируса на бумажных банкнотах также весьма незначительна, "поэтому возможность заражения и распространения заболевания через деньги очень мала".
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Эксперт подчеркнул, что жителям страны прежде всего рекомендуется при выходе из дома носить защитные маски, следует также вырабатывать привычку мыть руки как можно чаще, не трогать грязными руками глаза, нос и рот.
Другим обсуждаемым вопросом стал дефицит защитных масок, в последнюю неделю они стали самым востребованным товаром в стране. После того, как некоторые ученые предположили, что вирус погибает при температуре 50 градусов Цельсия, даосский священник предложил обрабатывать уже использованные маски горячим феном в течение 30 секунд, после чего их вновь можно будет носить.
На это эксперт ответил, что маску следует менять каждые четыре часа.
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"Маски – предмет для одноразового использования, особенно защитные маски. И рассуждения о том, что после высокотемпературной дезинфекции феном маски можно вновь носить, не имеют никаких научных обоснований, так как при такой обработке изменятся свойства фильтра и герметичность маски, защитный эффект заметно снизится. Рекомендуется носить маску лишь один раз", - подчеркнул специалист.
Он также порекомендовал особо тщательно следить за личной гигиеной и как можно чаще стирать одежду.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.
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Распространение нового коронавирусаПекинФучжоуКитайВ мире
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