Эксперт развеял мифы о путях передачи и методах защиты от коронавируса

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Вероятность передачи Вероятность передачи короноавируса через деньги крайне мала, а дезинфекция медицинских масок не защищает от вируса, заявил эксперт центра по контролю и профилактике заболеваний китайского города Фучжоу провинции Фуцзянь Чжэн Сяоянь.

В соцсетях в связи с распространением коронавируса появилось большое число рекомендаций из разных источников о том, что следует делать, чтобы не заразиться. Большое обсуждение вызвала рекомендация о необходимости избегать любых контактов с наличными (в Китае из-за мобильных платежных систем наличные деньги уже и так редкость). Отмечалось, что некоторые банкноты были заражены еще на рынке морепродуктов в Ухане, откуда, как предполагают, и стал распространяться вирус, и так как зараженные банкноты уже разошлись по всей стране, заболевание будет распространяться бесконечно.

"Главным источником инфекции по-прежнему являются уже зараженные новым типом коронавируса люди, вероятность того, что бумажные банкноты станут источником заражения, крайне низка", - заявил Чжэн Сяоянь, чьи слова приводят китайские СМИ.

Он добавил, что вероятность выживания вируса на бумажных банкнотах также весьма незначительна, "поэтому возможность заражения и распространения заболевания через деньги очень мала".

Эксперт подчеркнул, что жителям страны прежде всего рекомендуется при выходе из дома носить защитные маски, следует также вырабатывать привычку мыть руки как можно чаще, не трогать грязными руками глаза, нос и рот.

Другим обсуждаемым вопросом стал дефицит защитных масок, в последнюю неделю они стали самым востребованным товаром в стране. После того, как некоторые ученые предположили, что вирус погибает при температуре 50 градусов Цельсия, даосский священник предложил обрабатывать уже использованные маски горячим феном в течение 30 секунд, после чего их вновь можно будет носить.

На это эксперт ответил, что маску следует менять каждые четыре часа.

"Маски – предмет для одноразового использования, особенно защитные маски. И рассуждения о том, что после высокотемпературной дезинфекции феном маски можно вновь носить, не имеют никаких научных обоснований, так как при такой обработке изменятся свойства фильтра и герметичность маски, защитный эффект заметно снизится. Рекомендуется носить маску лишь один раз", - подчеркнул специалист.

Он также порекомендовал особо тщательно следить за личной гигиеной и как можно чаще стирать одежду.