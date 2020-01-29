В Кремле прокомментировали идею о переезде министерств в регионы

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь о децентрализации и переезде федеральных министерств в регионы не идет.
"Речь об этом не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее, впервые прозвучавшей на заседании рабочей группы по изменению конституции, о децентрализации и переезде федеральных министерств в регионы.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.