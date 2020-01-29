Путин встретится с ушедшими в отставку вице-премьерами и министрами

"В течение дня президент встретится с ушедшими в отставку членами правительства. Речь идет о бывшем кабинете министров. Уже ставшая традиционной встреча, и основная цель - поблагодарить за очень напряженный труд и вместе с тем поговорить о дальнейших перспективах работы, занятости этих бывших министров и вице-премьеров", - сказал Песков.