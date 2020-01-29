Путин встретится с ушедшими в отставку вице-премьерами и министрами

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с бывшими членами правительства, чтобы обсудить с ними перспективы их дальнейшей занятости и поблагодарить их за работу в кабмине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В течение дня президент встретится с ушедшими в отставку членами правительства. Речь идет о бывшем кабинете министров. Уже ставшая традиционной встреча, и основная цель - поблагодарить за очень напряженный труд и вместе с тем поговорить о дальнейших перспективах работы, занятости этих бывших министров и вице-премьеров", - сказал Песков.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новым премьером стал возглавлявший ФНС России Михаил Мишустин. 21 января был объявлен полный состав нового кабмина. При этом многие старые члены правительства получили новые должности.
Бывший глава Минтруда Максим Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда России. Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена на пост руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Бывший глава Минкультуры Владимир Мединский стал помощником президента. Как ранее сообщал Песков, он займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах.
В администрацию президента перешли также бывший вице-премьер Дмитрий Козак (он стал заместителем руководителя администрации президента) и экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который теперь будет заниматься экономикой на посту помощника президента РФ. Медведеву глава государства предложил стать зампредседателя Совета безопасности РФ.