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В Кремле прокомментировали ход расследования по делу Голунова
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали ход расследования по делу Голунова

12:25 29.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Кремль не имеет намерений и возможности вмешиваться в работу Следственного комитета по делу Ивана Голунова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве допрашивают следователи по делу журналиста Голунова.
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Журналисты задали вопрос Пескову, поставлена ли президентом задача "докопаться до заказчика".
"Совершенно нет необходимости в такой постановке задачи. Следственный комитет выполняет следственные действия. Целью следственных действий, естественно, является выявить, определить обстоятельства и выявить виновного в нарушении закона. Так что эта ваша формулировка не совсем понятна", - ответил Песков.
В данном случае, по его словам, выполняют следственные действия, при необходимости осуществляют дознавание и так далее.
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"И пока никакого намерения у нас и возможности, собственно, вмешиваться в эту следственную работу нет", - отметил Песков.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет РФМВД РФДмитрий ПесковРоссияОбщество
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