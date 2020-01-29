Турция осудила отказ Бельгии в судебном преследовании сторонников РПК

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Турецкий МИД осуждает решение высших судебных органов Бельгии об отказе в судебном преследовании 36 сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
В МИД уточнили, что Федеральная прокуратура и Верховный суд Бельгии официально утвердили заявление обвинительной палаты страны о прекращении судебных действий в отношении 36 человек, связанных с РПК.
"Данное решение бельгийских правовых органов – признак поддержки РПК, входящей в американский список террористических организаций и ответственной за гибель более 40 тысяч турецких граждан, включая женщин и детей", - указывается в заявлении министерства.
Как считают в Анкаре, это решение носит скорее политический, чем правовой характер и противоречит принципам законодательства ЕС и самой Бельгии, нарушает резолюции Совбеза ООН по борьбе с терроризмом, а также свидетельствует о невыполнении страной международных обязательств в этой области и может быть воспринято как поощрение терроризма.
МИД подчеркивает, что Турция ожидает от бельгийского правительства вмешательства в данную ситуацию, оказания влияния на изменение опасного и противоречивого судебного решения и более твердой позиции в отношении террористической организации РПК.
"Турция в любом случае продолжит борьбу с представляющими угрозу для всего человечества любыми проявлениями террора, как в правовом поле, так и в непосредственном обеспечении национальной безопасности", - сообщает ведомство.
13 октября 2019, 16:53Война в СирииЭрдоган призвал Меркель сделать выбор между Турцией и РПК
Судебное расследование в отношении 36 сторонников РПК, находящихся в Европе, было начато в 2010 году Федеральной прокуратурой Бельгии. В марте 2019 суд в Брюсселе вынес предварительное постановление, исключающее судебное преследование 36 сторонников РПК. После этого официальный представитель МИД Турции Хами Аксой выступил с осуждением решения властей Бельгии.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
29 октября 2019, 13:26Война в СирииНекоторые бойцы РПК остались в зоне "Источника мира", считают в Анкаре