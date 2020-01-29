Турция осудила отказ Бельгии в судебном преследовании сторонников РПК

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Турецкий МИД осуждает решение высших судебных органов Бельгии об отказе в судебном преследовании 36 сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

В МИД уточнили, что Федеральная прокуратура и Верховный суд Бельгии официально утвердили заявление обвинительной палаты страны о прекращении судебных действий в отношении 36 человек, связанных с РПК.

"Данное решение бельгийских правовых органов – признак поддержки РПК, входящей в американский список террористических организаций и ответственной за гибель более 40 тысяч турецких граждан, включая женщин и детей", - указывается в заявлении министерства.

Как считают в Анкаре, это решение носит скорее политический, чем правовой характер и противоречит принципам законодательства ЕС и самой Бельгии, нарушает резолюции Совбеза ООН по борьбе с терроризмом, а также свидетельствует о невыполнении страной международных обязательств в этой области и может быть воспринято как поощрение терроризма.

МИД подчеркивает, что Турция ожидает от бельгийского правительства вмешательства в данную ситуацию, оказания влияния на изменение опасного и противоречивого судебного решения и более твердой позиции в отношении террористической организации РПК.

"Турция в любом случае продолжит борьбу с представляющими угрозу для всего человечества любыми проявлениями террора, как в правовом поле, так и в непосредственном обеспечении национальной безопасности", - сообщает ведомство.

Судебное расследование в отношении 36 сторонников РПК, находящихся в Европе, было начато в 2010 году Федеральной прокуратурой Бельгии. В марте 2019 суд в Брюсселе вынес предварительное постановление, исключающее судебное преследование 36 сторонников РПК. После этого официальный представитель МИД Турции Хами Аксой выступил с осуждением решения властей Бельгии.