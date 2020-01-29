В Кремле прокомментировали "сделку века" по Палестине

Журналисты спросили у Пескова, есть ли уже у Кремля позиция по "сделке века" по урегулированию израильско-палестинского конфликта, предложенную США.

"Мы продолжаем анализировать эту информацию, изучать план, который был подготовлен в администрации Белого дома. Завтра также будет встреча с (премьером Израиля Биньямином) Нетаньяху, поступит еще информация, что называется, из первых рук", - сказал он журналистам в среду.

Песков отметил, что пока лишь можно констатировать, что "план получил полную поддержку со стороны Израиля, был поддержан рядом других государств, но встретил категорическое неприятие со стороны непосредственного участника так называемой сделки". "Речь идет о Палестине. Пока это можно констатировать. Еще раз повторяю, мы продолжаем анализировать ситуацию", - заявил он.