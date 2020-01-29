Круглый стол о плане палестино-израильского урегулирования от США

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30 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол в связи с объявленным Белым домом планом мирного палестино-израильского урегулирования.