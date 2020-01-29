Круглый стол о плане палестино-израильского урегулирования от США

Участники:
- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ;
- заведующий кафедрой современного Востока РГГУ, профессор Андрей КОРОТАЕВ;
- доктор исторических наук, востоковед Алексей МАЛАШЕНКО;
- заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий МАРЬЯСИС.
28 января президент США Дональд Трамп объявил ключевые положения так называемой "сделки века" – плана мирного палестино-израильского урегулирования. В их число вошло признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а пригород Восточного Иерусалима – столицей Палестины.
На церемонии в Белом доме присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Палестинцев в Вашингтон не пригласили. Руководство Израиля приветствовало сделку, считая, что она сулит "блестящее будущее для израильтян". Президент Палестины Махмуд Аббас, напротив, отверг план президента США, назвав его заговором, который не пройдет.
Действительно ли план Трампа, как считают многие эксперты, является односторонним? Сможет ли он служить базой для дальнейших палестино-израильских переговоров? Присоединятся ли к его реализации палестинцы, как надеется Трамп, или регион ждет новая волна нестабильности?
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- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ;
- заведующий кафедрой современного Востока РГГУ, профессор Андрей КОРОТАЕВ;
- доктор исторических наук, востоковед Алексей МАЛАШЕНКО;
- заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий МАРЬЯСИС.
28 января президент США Дональд Трамп объявил ключевые положения так называемой "сделки века" – плана мирного палестино-израильского урегулирования. В их число вошло признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а пригород Восточного Иерусалима – столицей Палестины.
На церемонии в Белом доме присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Палестинцев в Вашингтон не пригласили. Руководство Израиля приветствовало сделку, считая, что она сулит "блестящее будущее для израильтян". Президент Палестины Махмуд Аббас, напротив, отверг план президента США, назвав его заговором, который не пройдет.
Действительно ли план Трампа, как считают многие эксперты, является односторонним? Сможет ли он служить базой для дальнейших палестино-израильских переговоров? Присоединятся ли к его реализации палестинцы, как надеется Трамп, или регион ждет новая волна нестабильности?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
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