Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T14:31+0300
https://ria.ru/20200129/1564005691.html
Круглый стол о плане палестино-израильского урегулирования от США
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Круглый стол о плане палестино-израильского урегулирования от США

12:18 29.01.2020 (обновлено: 14:31 29.01.2020)
13
30 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол в связи с объявленным Белым домом планом мирного палестино-израильского урегулирования.
Участники:
- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ;
- заведующий кафедрой современного Востока РГГУ, профессор Андрей КОРОТАЕВ;
- доктор исторических наук, востоковед Алексей МАЛАШЕНКО;
- заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий МАРЬЯСИС.

28 января президент США Дональд Трамп объявил ключевые положения так называемой "сделки века" – плана мирного палестино-израильского урегулирования. В их число вошло признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а пригород Восточного Иерусалима – столицей Палестины.

На церемонии в Белом доме присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Палестинцев в Вашингтон не пригласили. Руководство Израиля приветствовало сделку, считая, что она сулит "блестящее будущее для израильтян". Президент Палестины Махмуд Аббас, напротив, отверг план президента США, назвав его заговором, который не пройдет.
Действительно ли план Трампа, как считают многие эксперты, является односторонним? Сможет ли он служить базой для дальнейших палестино-израильских переговоров? Присоединятся ли к его реализации палестинцы, как надеется Трамп, или регион ждет новая волна нестабильности?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле рассказали об участии России в ближневосточном урегулировании
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали "сделку века" по Палестине
Дамаск
Сирия потребовала от международного сообщества осуждения "сделки века"
Президент США Дональд Трамп
Эксперт: Трамп навязывает Палестине план, который обернется против США
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировала "сделку века" Трампа
Президент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля призвал к борьбе с антисемитизмом
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне
Египетский депутат прокомментировал "сделку века" по Палестине
Площадь Валеро в Иерусалиме
МИД Индии призвал решить палестинский вопрос путем переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле воздержались от комментариев по ближневосточной "сделке века"
Сотрудники полиции Израиля
В Палестине неизвестные подожгли школу в арабской деревне
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне
Эксперт назвал предложенную США "сделку века" абсурдной
Президент США Дональд Трамп
В МИД Германии воздержались от оценки американской "сделки века"
Президент США Дональд Трамп
Трамп: США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме
Разминирование заброшенных церквей израильской армией на Западном берегу реки Иордан
США хотят соединить Газу с Западным берегом скоростным сообщением
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Главы ХАМАС и "Исламского джихада" встретятся с руководством Палестины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
Лента новостейМолния