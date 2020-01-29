Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"

"В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии (по поправкам в основной закон. — Прим. ред.) поступает очень много предложений, в этом и заключается цель дискуссии — собрать мнения. Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, потом в результате обсуждения, естественно, какие-то (предложения. — Прим. ред.) будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии. Пока это все идет в режиме дискуссии", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что думают в Кремле по поводу предложения переименовать в Конституции России "президента" страны в "верховного правителя".