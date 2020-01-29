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Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
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РИА Новости

Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"

12:20 29.01.2020 (обновлено: 16:17 29.01.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии (по поправкам в основной закон. — Прим. ред.) поступает очень много предложений, в этом и заключается цель дискуссии — собрать мнения. Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, потом в результате обсуждения, естественно, какие-то (предложения. — Прим. ред.) будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии. Пока это все идет в режиме дискуссии", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что думают в Кремле по поводу предложения переименовать в Конституции России "президента" страны в "верховного правителя".
Он добавил, что это "новая инициатива, президент Путин ничего не думает по этому поводу".
"Там очень много разных предложений. У нас в Конституции написано "президент России", — отметил Песков.
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Конституция РФДмитрий ПесковРоссияПолитика
Популярные комментарии
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29 января, 12:25
s400.sibiriak
1957558923
Круто, президентом уже по конституции можно будет ограниченное число раз, а верховным правителем , да еще без ограничения срока, да еще бы полседователя назначать можно было......да это же эльдорадо!!!!!
29 января, 13:06
ssergey-78
2063045825
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