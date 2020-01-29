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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне

12:18 29.01.2020 (обновлено: 13:18 29.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны ничего кроме сожаления и непонимания не вызывают, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что пока не знает, будет ли Зеленский приглашен на Парад 9 мая в Москву.
Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "сговор тоталитарных режимов", что привело к началу войны и позволило нацистам "запустить смертоносный маховик Холокоста". Как ранее заявлял Песков, в Кремле категорически не согласны со словами Зеленского о "виновности" СССР в начале Второй мировой войны.
Владимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
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"Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Москва приглашать Зеленского на Парад 9 мая после его высказываний или позиция Кремля будет откорректирована. "Я могу лишь повторить, что подобные высказывания кроме сожаления и непонимания ничего не вызывают. Все остальное подлежит уточнению", - добавил он.
Шаг за шагом
Вчера, 17:15
Шаг за шагом
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковСССРВ мире
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