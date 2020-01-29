Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по предупреждению коронавируса, с докладом выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Достаточно скоро состоится встреча президента с Голиковой, Мурашко и Поповой. Вице-премьер, министр здравоохранения и руководитель Роспотребнадзора расскажут президенту о том, что делается в плане недопущения распространения коронавируса, какие меры предпринимаются. Правительство работает весьма активно, и в данном случае речь идет о докладе главе государства", - сказал Песков журналистам.