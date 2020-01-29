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Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание
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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

12:16 29.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы чистят тротуары от снега в Москве
Сотрудники коммунальной службы чистят тротуары от снега в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. По-настоящему зимняя погода придет в Москву в следующую среду-четверг, температура станет отрицательной не только ночью, но и днем, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Существенные изменения в погоде ожидаются на следующей неделе, где-то 5-6 февраля, когда начнется понижение температуры, и она станет отрицательной уже и в ночные, и в дневные часы, и будем рассчитывать, что этот период с отрицательной температурой будет довольно устойчивым, так что это уже будет настоящая зимняя погода", - сказала Позднякова.
Также, по ее словам, перед похолоданием выпадет снег, который поможет легче переносить небольшие морозы.
Как быстро уберут снег на вашей улице
9 января, 10:25
Как быстро уберут снег на московских улицах
1200017
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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