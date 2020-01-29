Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. По-настоящему зимняя погода придет в Москву в следующую среду-четверг, температура станет отрицательной не только ночью, но и днем, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Существенные изменения в погоде ожидаются на следующей неделе, где-то 5-6 февраля, когда начнется понижение температуры, и она станет отрицательной уже и в ночные, и в дневные часы, и будем рассчитывать, что этот период с отрицательной температурой будет довольно устойчивым, так что это уже будет настоящая зимняя погода", - сказала Позднякова.
Также, по ее словам, перед похолоданием выпадет снег, который поможет легче переносить небольшие морозы.
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