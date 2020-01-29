Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T12:16+0300
https://ria.ru/20200129/1564005286.html
ЕР требует запретить высаживать детей из общественного транспорта
https://cdn24.img.ria.ru/images/153138/61/1531386139_0:107:3262:1942_1036x0_80_0_0_3fc4ca552d17d9e0d9ad0a5e9282b364.jpg
РИА Новости

ЕР требует запретить высаживать детей из общественного транспорта

12:16 29.01.2020
212
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкСалон автобуса
Салон автобуса
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Салон автобуса. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Единая Россия" требует у региональных властей и фракций партии в заксобраниях принять нормативные акты, запрещающие высаживать детей из общественного транспорта, сказал координатор партпроекта ЕР "Безопасные дороги", депутат Госдумы Владимир Афонский.
"С наступлением морозов растет количество обращений в "Единую Россию" о том, что детей высаживают из общественного транспорта на мороз, далеко не всегда на остановках. Эту практику необходимо повсеместно запретить, потому что в первую очередь такие инциденты подвергают опасности наших детей, вынужденных по темноте и морозу пешком добираться до точки назначения", - цитирует пресс-служба ЕР слова Афонского.
Координатор партпроекта ЕР отметил, что сегодня этот вопрос регулируется региональными нормативными актами, и только в нескольких субъектах принят документ, запрещающий высаживать безбилетных детей на мороз. Партия обратилась к главам регионов, фракциям ЕР в законодательных собраниях с требованием "в кратчайшие сроки принять соответствующие регламенты и постановления", добавил Афонский.
Депутат напомнил, что в 2019 году Минтрансом была разработана инициатива, закрепляющая запрет на высадку несовершеннолетних из общественного транспорта на федеральном уровне, однако до сих пор она так и не поступила на рассмотрение в Госдуму.
"В связи с этим, мы настоятельно просим региональные власти не дожидаться принятия федерального закона, а обезопасить детей, приняв региональные нормативные акты", - заключил Афонский.
Вид на Екатеринбург
4 октября 2019, 15:27
На Урале проверят сообщение о кондукторе, высадившем ребенка из автобуса
1710014
Обсудить 3
Владимир АфонскийГосдума РФЕдиная РоссияМоскваОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Источник: мужчина, поджегший девушку в Пермском крае, преследовал ее
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали "сделку века" по Палестине
Вид Анкары
Турция осудила отказ Бельгии в судебном преследовании сторонников РПК
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле прокомментировали идею дать силовикам доступ к данным граждан
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса
На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до десяти
Статуя Фемиды
В Омске осудили экс-управляющего предприятия на 4,5 года за растрату
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
Конституция Российской Федерации
В ОП предложили закрепить роль гражданского общества в Конституции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Волгограде наркодилер при задержании ранил ножом полицейского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
В Кремле прокомментировали идею о переезде министерств в регионы
Рифовый кальмар Sepioteuthis lessoniana
Ученые выяснили, что мозг кальмара похож на мозг собаки
Сотрудники коммунальной службы чистят тротуары от снега в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание
Хип-хоп-исполнитель Элджей
На Урале власти призвали соблюдать моральные нормы на концерте Элджея
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Alibaba не ожидает задержек в доставке посылок в РФ из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
Лента новостейМолния