ЕР требует запретить высаживать детей из общественного транспорта

"С наступлением морозов растет количество обращений в "Единую Россию" о том, что детей высаживают из общественного транспорта на мороз, далеко не всегда на остановках. Эту практику необходимо повсеместно запретить, потому что в первую очередь такие инциденты подвергают опасности наших детей, вынужденных по темноте и морозу пешком добираться до точки назначения", - цитирует пресс-служба ЕР слова Афонского.