ЕР требует запретить высаживать детей из общественного транспорта

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Единая Россия" требует у региональных властей и фракций партии в заксобраниях принять нормативные акты, запрещающие высаживать детей из общественного транспорта, сказал координатор партпроекта ЕР "Безопасные дороги", депутат Госдумы Владимир Афонский.
"С наступлением морозов растет количество обращений в "Единую Россию" о том, что детей высаживают из общественного транспорта на мороз, далеко не всегда на остановках. Эту практику необходимо повсеместно запретить, потому что в первую очередь такие инциденты подвергают опасности наших детей, вынужденных по темноте и морозу пешком добираться до точки назначения", - цитирует пресс-служба ЕР слова Афонского.
Координатор партпроекта ЕР отметил, что сегодня этот вопрос регулируется региональными нормативными актами, и только в нескольких субъектах принят документ, запрещающий высаживать безбилетных детей на мороз. Партия обратилась к главам регионов, фракциям ЕР в законодательных собраниях с требованием "в кратчайшие сроки принять соответствующие регламенты и постановления", добавил Афонский.
Депутат напомнил, что в 2019 году Минтрансом была разработана инициатива, закрепляющая запрет на высадку несовершеннолетних из общественного транспорта на федеральном уровне, однако до сих пор она так и не поступила на рассмотрение в Госдуму.
"В связи с этим, мы настоятельно просим региональные власти не дожидаться принятия федерального закона, а обезопасить детей, приняв региональные нормативные акты", - заключил Афонский.
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