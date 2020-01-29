В Омске осудили экс-управляющего предприятия на 4,5 года за растрату

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бывший арбитражный управляющий Вячеслав Алексин осужден на 4 года и 6 месяцев колонии за причинение ущерба предприятию-банкроту на сумму более 200 миллионов рублей, сообщается на Бывший арбитражный управляющий Вячеслав Алексин осужден на 4 года и 6 месяцев колонии за причинение ущерба предприятию-банкроту на сумму более 200 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Омской области.

Бывший конкурсный управляющий в 2014-2016 годах оплачивал мнимые сделки с подконтрольными ему людьми и организациями по фиктивным договорам и актам приемки выполненных работ и оказанных услуг. В результате было присвоено и растрачено 207,5 миллиона рублей из конкурсной массы предприятия-банкрота.

"Суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего конкурсного управляющего ЗАО "Корпорация "АГРО-ТРАСТ" Вячеслава Алексина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере, незаконное образование юридического лица)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей.