В Нижегородской области один человек погиб в ДТП с тремя грузовиками

ДТП произошло в среду около 3:20 на 10-м километре трассы М7 на обходе города Кстово в Нижегородской области.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo произвел столкновение с грузовыми автомобилями DAF и Scania. В салоне автомашин Volvo и Scania произошло возгорание. В результате ДТП предполагаемый виновник ДТП – 60-летний мужчина - погиб. Водитель Scania обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении.