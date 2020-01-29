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В Нижегородской области один человек погиб в ДТП с тремя грузовиками
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РИА Новости

В Нижегородской области один человек погиб в ДТП с тремя грузовиками

12:11 29.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Три грузовых автомобиля столкнулись на трассе М7 под Нижним Новгородом, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло в среду около 3:20 на 10-м километре трассы М7 на обходе города Кстово в Нижегородской области.
"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo произвел столкновение с грузовыми автомобилями DAF и Scania. В салоне автомашин Volvo и Scania произошло возгорание. В результате ДТП предполагаемый виновник ДТП – 60-летний мужчина - погиб. Водитель Scania обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства автоаварии.
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11:38
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ГИБДД МВД РФМВД РФНижегородская областьПроисшествия
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