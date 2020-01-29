У двух граждан Японии, эвакуированных из Уханя, нашли пневмонию

Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине

Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине

Ранее чартерный рейс доставил в Японию около 200 граждан страны из Уханя. Пятеро из них почувствовали себя плохо, и у двоих выявлены симптомы пневмонии, которая могла быть вызвана опасным вирусом.

Всего на родину пожелали вернуться 650 японцев, проживавших в Ухане. За ними будут направлены еще чартерные рейсы.