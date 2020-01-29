У двух граждан Японии, эвакуированных из Уханя, нашли пневмонию

ТОКИО, 29 янв - РИА Новости. Симптомы пневмонии обнаружены у двух японцев, эвакуированных в среду из китайского города Ухань, где произошла вспышка заражения новым коронавирусом, сообщает телеканал NHK.
Ранее чартерный рейс доставил в Японию около 200 граждан страны из Уханя. Пятеро из них почувствовали себя плохо, и у двоих выявлены симптомы пневмонии, которая могла быть вызвана опасным вирусом.
Всего на родину пожелали вернуться 650 японцев, проживавших в Ухане. За ними будут направлены еще чартерные рейсы.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах.