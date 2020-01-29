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В Кузбассе арестовали четырех сотрудников ГУФСИН
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РИА Новости

В Кузбассе арестовали четырех сотрудников ГУФСИН

12:04 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Арестованы четверо сотрудников ГУФСИН в Кузбассе, сообщается на сайте Центрального районного суда города Кемерово.
"Центральным районным судом г. Кемерово удовлетворены ходатайства следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех сотрудников ГУФСИН России по Кемеровской области, срок их содержания под стражей установлен до 20 марта", – говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, арестованы четверо сотрудников ИК-37, подозреваемых в пытках над заключенными.
В СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости подтвердили, что в отношении сотрудников ГУФСИН возбуждено уголовное дело, не уточняя, по какой статье.
"Уголовное дело возбуждено, в интересах следствия больше никаких комментариев", – сообщили в пресс-службе ведомства.
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КемеровоРоссияКемеровская областьПроисшествия
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