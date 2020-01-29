В Кузбассе арестовали четырех сотрудников ГУФСИН

"Центральным районным судом г. Кемерово удовлетворены ходатайства следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех сотрудников ГУФСИН России по Кемеровской области, срок их содержания под стражей установлен до 20 марта", – говорится в сообщении.