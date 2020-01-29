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Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
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РИА Новости

Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

12:00 29.01.2020 (обновлено: 12:07 29.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБлогер Владислав Синица
Блогер Владислав Синица
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Блогер Владислав Синица. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд определил - приговор Пресненского суда Москвы и апелляционное определение Мосгорсуда оставить без изменения", - огласила решение одна из судей коллегии.
В кассационной жалобе адвокат Денис Тихонов указывал, что "доказательства обвинения имеют внутренние противоречия и не согласуются между собой". Он считает, что суд неправильно квалифицировал действия Синицы и вынес ему слишком суровый приговор. "Высказывания носили гипотетический, абстрактный характер", - отметил Тихонов, попросив направить дело на новое рассмотрение.
Синица участвовал в заседании по видеосвязи из колонии. "Среди моих подписчиков нет агрессивных людей, склонных к деструктивным действиям", - заявил он.
Блогер Владислав Синица во время оглашения приговора
12 ноября 2019, 18:13
Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
Прокурор назвал приговор законным и обоснованным, а доказательства обвинения - достаточными. "Полагаю, что его слова были примером, подсказкой для противоправных действий в отношении детей сотрудников правоохранительных органов", - отметил он.
Синица сделал скандальную запись на фоне проходивших летом 2019 года в Москве несогласованных митингов. Следственный комитет истолковал его как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве, и обвинил блогера в экстремизме. Пресненский суд назначил ему пять лет колонии, позже Мосгорсуд признал приговор законным.
Впоследствии Росфинмониторинг включил Синицу в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Блогер Владислав Синица в суде
3 сентября 2019, 12:48
В Росгвардии назвали приговор блогеру Синице за угрозы детям справедливым
93204113
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Владислав СиницаРосфинмониторингОбщество - Видео
Популярные комментарии
Молодцы, так держать. И с остальными так-же надо, что-бы другим не повадно было.
29 января, 12:07
Плахиш Кибальчиш
1800022
Значит есть Бог на небе! если такая нечисть оставлена под стражей!
29 января, 12:18
ВРВиктор Ростов
1800022
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