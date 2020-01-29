Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице , получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд определил - приговор Пресненского суда Москвы и апелляционное определение Мосгорсуда оставить без изменения", - огласила решение одна из судей коллегии.

В кассационной жалобе адвокат Денис Тихонов указывал, что "доказательства обвинения имеют внутренние противоречия и не согласуются между собой". Он считает, что суд неправильно квалифицировал действия Синицы и вынес ему слишком суровый приговор. "Высказывания носили гипотетический, абстрактный характер", - отметил Тихонов, попросив направить дело на новое рассмотрение.

Синица участвовал в заседании по видеосвязи из колонии. "Среди моих подписчиков нет агрессивных людей, склонных к деструктивным действиям", - заявил он.

Прокурор назвал приговор законным и обоснованным, а доказательства обвинения - достаточными. "Полагаю, что его слова были примером, подсказкой для противоправных действий в отношении детей сотрудников правоохранительных органов", - отметил он.

Синица сделал скандальную запись на фоне проходивших летом 2019 года в Москве несогласованных митингов. Следственный комитет истолковал его как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве, и обвинил блогера в экстремизме. Пресненский суд назначил ему пять лет колонии, позже Мосгорсуд признал приговор законным.