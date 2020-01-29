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В Чили объявили режим бедствия из-за наводнений
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РИА Новости

В Чили объявили режим бедствия из-за наводнений

11:59 29.01.2020 (обновлено: 12:20 29.01.2020)
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© AP Photo / Esteban FelixСотрудник чилийской полиции во время наводнения
Сотрудник чилийской полиции во время наводнения
© AP Photo / Esteban Felix
Сотрудник чилийской полиции во время наводнения
САНТЬЯГО, 29 янв - РИА Новости. Президент Чили Себастьян Пиньера объявил режим бедствия в ряде городов на севере страны из-за наводнений, об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции во вторник.
"Мы объявляем режим бедствия в пяти городах из-за наводнений", - заявил Пиньера.
Такое решение предоставит местным властям больше полномочий и ресурсов для оказания помощи пострадавшим и принятия мер на случай новых наводнений.
Речь идет о городах Копьяпо, Тьерра-Амарилья, Фрейрина, Диего-де-Альмагро и Альто-дель-Кармен. Все они расположены в области Атаками на севере Чили.
Сильные ливни обрушились на территорию Чили в начале недели и привели к наводнениям. На данный момент сообщается об одном погибшем.
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