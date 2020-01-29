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Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве
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РИА Новости

Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве

11:57 29.01.2020 (обновлено: 11:58 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мосгорсуд уменьшил на три месяца срок лишения свободы участнику несогласованной акции 27 июля Эдуарду Малышевскому, который получил три года колонии за то, что выдавил в автозаке стекло, упавшее на полицейского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Тверского суда города Москвы от 9 декабря изменить... назначить окончательное наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы", - сказала судья.
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В начале заседания адвокат Александр Альдаев заявил ходатайство о переносе дела в связи с неявкой потерпевшего. Ни сам Малышевский, ни судья его не поддержали. После этого он приобщил чек о переводе на счет потерпевшего 5 тысяч рублей в качестве компенсации вреда. Адвокат также просил изучить видеозапись повторно, но суд отклонил его ходатайство.
Прокурор настаивал на справедливости внесенного приговора.
Малышевский участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. "Научно известны факты совершения разных поступков в состоянии аффекта, а также массового психоза. Я виновен лишь в том, что пошел на митинг", - сказал он в последнем слове.
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По версии следствия, 50-летний Малышевский, находясь в автозаке после задержания, "выбил ногой стекло автобуса, которое упало на находящегося в непосредственной близости полицейского, отчего тот испытал боль". Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Малышевскому грозило наказание вплоть до пяти лет колонии. Тверской суд Москвы 9 декабря приговорил его к трем годам колонии общего режима.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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