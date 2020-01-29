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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T13:47+0300
https://ria.ru/20200129/1564004018.html
Сирийская армия сообщила о разгроме оплота террористов на юге Идлиба
https://cdn25.img.ria.ru/images/156278/04/1562780420_0:9:3211:1815_1036x0_80_0_0_176ab5e1c3ffce071848692ae44a988b.jpg
РИА Новости

Сирийская армия сообщила о разгроме оплота террористов на юге Идлиба

11:55 29.01.2020 (обновлено: 13:47 29.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСолдаты сирийской армии в провинции Идлиб
Солдаты сирийской армии в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Солдаты сирийской армии в провинции Идлиб. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 янв — РИА Новости. Сирийские правительственные войска разгромили один из крупнейших оплотов бандформирований на юге провинции Идлиб, заявило командование вооруженных сил Сирии.

"Сирийская армия зачистила от террористов ряд населенных пунктов на юге провинции Идлиб, включая Маарэт ан-Нуман", — говорится в заявлении.

Кроме того, армии удалось вернуть контроль над 14 деревнями в окрестностях города.
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Командование заявило, что продолжит выполнять долг перед сирийским народом до полного освобождения Сирии от террористов и оккупантов.
Маарэт ан-Нуман имеет стратегическое значение, так как расположен на развязке государственной автотрассы Хама — Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге Идлиба.
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