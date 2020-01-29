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Распространение коронавируса продлится две недели, считает микробиолог
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РИА Новости

Распространение коронавируса продлится две недели, считает микробиолог

11:49 29.01.2020
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© REUTERS / Aly SongЛюди стоят возле аптеки в Шанхае
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Динамика распространения в мире нового коронавируса останется положительной еще в течение как минимум двух недель, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
"Ситуация такова, что вроде бы этот вирус менее патогенный, чем тот, который вызвал атипичную пневмонию в 2003 году, в то же время динамика здесь идет существенно круче. Уже под 5 с лишним тысяч больных, и ожидается, что еще как минимум недели две динамика будет положительная. Потому что, во-первых, все развивается, а во-вторых диагностикумы применяются все шире. Эти две вещи наложились, и поэтому ожидание сейчас такое, что еще какое-то время все это будет нарастать", - сказал Нетесов журналистам.
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Он отметил, что в то же время меры по противодействию коронавирусу в Китае приняты беспрецедентные, а в соседних странах тоже есть настороженность и готовность, в связи с чем вспышку "рано или поздно победят".
"Считаю, что сейчас научная готовность у нас даже выше, чем была в 2003 году. Главное то, что этот вирус сильно отличается от вируса гриппа тем, что у него дольше инкубационные период и из-за этого могут быть ситуации, когда человек не болеет, а вирус уже может нести. Эта ситуация еще до конца не изучена. Сейчас эксперты спорят, какой инкубационный период можно считать наиболее правильным", - сказал Нетесов.
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