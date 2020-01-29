МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Накануне посольство Нидерландов сообщило, что парламент страны отменил запланированный на февраль визит в Россию после того, как одному из депутатов отказали во въезде. Речь идет о политике из партии "Демократы 66" Шурде Шурдсме.
В российском ведомстве, комментируя ситуацию, отметили, что нидерландскую сторону заранее проинформировали о нежелательности включения Шурдсмы в делегацию из-за его агрессивных высказываний в адрес Москвы.
"Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия. То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
Как считают в МИД, в Гааге не хотели, чтобы визит парламентариев состоялся, а теперь, отменив его под предлогом "депутатской солидарности", власти по "заезженной схеме возлагают вину на Россию".
4 декабря 2019, 04:28США вновь отказали в выдаче виз делегации из России