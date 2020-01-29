МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

"Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия. То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.