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МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
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РИА Новости

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

11:39 29.01.2020 (обновлено: 12:44 29.01.2020)
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© Фото : страница посольства Нидерландов в России в FacebookЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве
© Фото : страница посольства Нидерландов в России в Facebook
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Накануне посольство Нидерландов сообщило, что парламент страны отменил запланированный на февраль визит в Россию после того, как одному из депутатов отказали во въезде. Речь идет о политике из партии "Демократы 66" Шурде Шурдсме.
Здание парламента Нидерландов
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Москва отреагировала на отмененный визит нидерландских парламентариев
В российском ведомстве, комментируя ситуацию, отметили, что нидерландскую сторону заранее проинформировали о нежелательности включения Шурдсмы в делегацию из-за его агрессивных высказываний в адрес Москвы.

"Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия. То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Как считают в МИД, в Гааге не хотели, чтобы визит парламентариев состоялся, а теперь, отменив его под предлогом "депутатской солидарности", власти по "заезженной схеме возлагают вину на Россию".
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68763752120
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МИД РФНидерландыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Правильно что не пустили. То что остальные не приехали, как говорится - не велика потеря!
29 января, 12:38
Стас Титов
17920016
Голландия давно уже ниже уровня мирового океана. Так что в свете потепления остаётся только вопрос времени когда океан их поглотит. Пусть беснуются дальше ... мы подождём
29 января, 12:38
ЕМЕвгений Мирный
56101014
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