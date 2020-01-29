Хинштейн оценил идею дать силовикам доступ к данным граждан

"Полагаю, что действительно у сотрудников специальных служб субъектов оперативно-розыскной деятельности должны быть возможности использовать эти информационные ресурсы в расследовании уголовных дел и проведении оперативно-розыскной деятельности. Но здесь важно, конечно же, прежде чем эта система заработает, её нужно самым доскональным образом продумать, проанализировать с тем, чтобы ни в коем случае не были нарушены конституционные права граждан", - сказал Хинштейн.