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Хинштейн оценил идею дать силовикам доступ к данным граждан
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РИА Новости

Хинштейн оценил идею дать силовикам доступ к данным граждан

11:38 29.01.2020
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© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн поддержал идею открыть уполномоченным сотрудникам онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах, но отметил, что речи о доступе любого сотрудника к интересующим его ресурсам идти не может - необходимо проработать вопрос защиты конституционных прав граждан.
Ранее новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев предложил к 2024 году открыть всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию, представленную министром. По данным газеты, речь, в частности, идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
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"Полагаю, что действительно у сотрудников специальных служб субъектов оперативно-розыскной деятельности должны быть возможности использовать эти информационные ресурсы в расследовании уголовных дел и проведении оперативно-розыскной деятельности. Но здесь важно, конечно же, прежде чем эта система заработает, её нужно самым доскональным образом продумать, проанализировать с тем, чтобы ни в коем случае не были нарушены конституционные права граждан", - сказал Хинштейн.
"Поэтому речь не может идти о том, чтобы любой сотрудник полиции получил доступ к интересующим его персональным данным граждан. Необходимо будет определить зону компетенции каждого субъекта оперативно-розыскной деятельности", - подчеркнул парламентарий, пояснив, что, например, для МВД и ФСИН потребуются разные данные.
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Максимально возможный доступ, по его мнению, следует предоставить службам, занимающимся борьбой с терроризмом, чтобы находить и устанавливать лиц, занимающихся террористической деятельностью.
Кроме того, считает Хинштейн, необходимо будет детально проработать вопрос о контроле за получением этой информации. Причём, отметил депутат, сегодня технически это не представляет большого труда.
"В общем и в целом само по себе предложение здравое, безусловно, требующее детальной проработки и обсуждения", - заключил глава думского комитета.
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Максут ШадаевФедеральная служба исполнения наказаний РФГосдума РФМВД РФАлександр ХинштейнРоссияОбщество
Популярные комментарии
Мало ли кто что сказал или поддержал. Если речь идет о персональных данных, то спрашивать надо конкретно у этих персон, т.е. людей. Тогда и будут обеспечены конституционные права граждан. Только гражданин сам, а не хинштейны, шадаевы или кто там еще, будут это решать. Никто не говорит, что борьба, например, с терроризмом - это легкое дело, для этого народ и содержит правоохранительные органы, чтобы они боролись, но без ущерба для конституционных прав граждан.
29 января, 11:57
MFMike Fauley
1900001
Зачем удаляете комментарий? давайте ещё раз помедленнее. О каких конституционных правах может идти речь когда суть дела в том чтобы нарушить статью о неприкосновенности частной жизни? Вроде ничего запрещенного не написал зачем удаляете?
29 января, 12:38
sergeyleshchov
1100001
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