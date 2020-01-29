Хинштейн оценил идею дать силовикам доступ к данным граждан

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн поддержал идею открыть уполномоченным сотрудникам онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах, но отметил, что речи о доступе любого сотрудника к интересующим его ресурсам идти не может - необходимо проработать вопрос защиты конституционных прав граждан.
Ранее новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев предложил к 2024 году открыть всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию, представленную министром. По данным газеты, речь, в частности, идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
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"Полагаю, что действительно у сотрудников специальных служб субъектов оперативно-розыскной деятельности должны быть возможности использовать эти информационные ресурсы в расследовании уголовных дел и проведении оперативно-розыскной деятельности. Но здесь важно, конечно же, прежде чем эта система заработает, её нужно самым доскональным образом продумать, проанализировать с тем, чтобы ни в коем случае не были нарушены конституционные права граждан", - сказал Хинштейн.
"Поэтому речь не может идти о том, чтобы любой сотрудник полиции получил доступ к интересующим его персональным данным граждан. Необходимо будет определить зону компетенции каждого субъекта оперативно-розыскной деятельности", - подчеркнул парламентарий, пояснив, что, например, для МВД и ФСИН потребуются разные данные.
Максимально возможный доступ, по его мнению, следует предоставить службам, занимающимся борьбой с терроризмом, чтобы находить и устанавливать лиц, занимающихся террористической деятельностью.
Кроме того, считает Хинштейн, необходимо будет детально проработать вопрос о контроле за получением этой информации. Причём, отметил депутат, сегодня технически это не представляет большого труда.
"В общем и в целом само по себе предложение здравое, безусловно, требующее детальной проработки и обсуждения", - заключил глава думского комитета.