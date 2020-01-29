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В Мурманской области четыре человека погибли и один пострадал в ДТП
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РИА Новости

В Мурманской области четыре человека погибли и один пострадал в ДТП

11:38 29.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МУРМАНСК, 29 янв – РИА Новости. Четверо погибли, один человек пострадал в результате ДТП с легковым автомобилем и грузовой "Газелью", сообщили журналистам в региональном ГИБДД.
Авария произошла в среду на автодороге Мишуково-Снежногорск в Мурманской области. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda при движении в сторону города Мурманска при проезде левого поворота не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовой "Газелью".
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"В автомобиле Skoda было 5 человек. В результате ДТП погибло 4 человека и одного госпитализировали в медицинское учреждение. На месте ДТП работает экипаж ДПС. Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются", - сообщили в ГИБДД.
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