В Мурманской области четыре человека погибли и один пострадал в ДТП

МУРМАНСК, 29 янв – РИА Новости. Четверо погибли, один человек пострадал в результате ДТП с легковым автомобилем и грузовой "Газелью", сообщили журналистам в региональном ГИБДД.
Авария произошла в среду на автодороге Мишуково-Снежногорск в Мурманской области. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda при движении в сторону города Мурманска при проезде левого поворота не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовой "Газелью".
"В автомобиле Skoda было 5 человек. В результате ДТП погибло 4 человека и одного госпитализировали в медицинское учреждение. На месте ДТП работает экипаж ДПС. Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются", - сообщили в ГИБДД.